Cgil: "Persi 10mila posti di lavoro"

"La Cgil è sinceramente allarmata per il sentiero di declino economico e sociale che il nostro territorio ha imboccato oramai da diversi anni. Declino che riguarda dinamiche demografiche, occupazionali e imprenditoriali, le cui conseguenze nefaste ci sembra siano molto poco al centro dell’attenzione di chi ha responsabilità di governo e di elaborare una visione strategica per il futuro delle nostre comunità". Inizia così Monica Pagni, segretario provinciale della Cgil. Dal 2012 al 2021 la provincia di Grosseto ha perso 9.503 unità di lavoro, ovverosia posti di lavoro full-time a tempo indeterminato. Nello stesso periodo l’indice di vecchiaia – che misura il rapporto tra ultra 65enni e under 14 – è arrivato a 309,5. Il che significa che per ogni giovane con meno di 14 anni, ci sono 3 anziani. Infine, l’indice di ricambio della popolazione attiva, con un valore medio provinciale di 198, che stabilisce il rapporto percentuale tra la fascia di età di chi sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella della popolazione che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). Se a questo aggiungiamo che nel 2022 il reddito pro-capite della provincia di Grosseto è stato il terzultimo in Toscana con 20.726 euro, e che ben 74.000 lavoratori (su 164mila contribuenti) hanno presentato dichiarazioni dei redditi al di sotto dei 15.000 euro, abbiamo un quadro completo che ben rappresenta i motivi strutturali della debolezza economica e sociale del nostro territorio. Oltretutto caratterizza da una forte differenziazione fra zona e zona. "Il dato più preoccupante è quello della perdita di quasi 10.000 posti di lavoro in 10 anni – aggiunge Pagni – conseguenza senza dubbio del crollo demografico - 7.000 residenti in meno dal 2014 a oggi - ma anche dell’impoverimento del tessuto produttivo, sempre più sbilanciato sul settore dei servizi a basso valore aggiunto. Quel che più allarma in questo contesto di progressivo impoverimento economico, è la tendenza centripeta per cui ognuno si concentra sulle proprie peculiari difficoltà, senza uno sforzo di lettura d’insieme dei problemi che trasversalmente minacciano tutti".