Cgil e Uil scendono in piazza

Cgil e Uil di Grosseto scendono in piazza. I due sindacati hanno organizzato insieme un presidio, dalle 10 alle 12, in piazza Rosselli per dare eco allo sciopero proclamato a livello nazionale. Lo sciopero, di 4 ore (8 per la categoria degli edili), riguarda tutti i settori privati e pone l’attenzione sulla necessità e sull’urgenza di stipulare un rinnovato patto per la salute e per la sicurezza sul lavoro. Un patto che impegni il governo e le istituzioni nella sottoscrizione di una strategia nazionale di prevenzione e protezione. "Scenderemo in piazza anche per le vittime di Suviana – afferma Monica Pagni (Cgil) – chiedendo che si cambi il modo di lavorare e la logica che alcune imprese continuano ad adottare, destinata solo a portare inevitabilmente ancora più morti sui luoghi di lavoro".