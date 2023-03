"Cgil a Firenze per il corteo antifascista"

Sabato nel pomeriggio a partire dalle 14 a Firenze, Cgil e Flc Cgil insieme Cisl e Uil regionali, organizzano una grande manifestazione nazionale per condannare l’aggressione squadrista al liceo Michelangiolo di Firenze, ma anche il silenzio assordante del governo e, ancor peggio, le ennesime affermazioni gravissime del ministro Valditara nei confronti della preside fiorentina, colpevole di aver richiamato in una lettera agli studenti i valori della Democrazia e della Costituzione. La manifestazione che vedrà le conclusioni di Maurizio Landini partirà alle 14 da piazza Ss. Annunziata e si concluderà in piazza S. Croce intorno alle 18. La Camera del lavoro di Grosseto organizza almeno 3 pullman. "Quel che è successo di fronte al liceo Michelangelo di Firenze – spiegano la segretaria della camera del lavoro di Grosseto, Monica Pagni (nella foto) e Crsitoforo Russo della Flc – è chiaramente inaccettabile perché conseguenza di una cultura della prevaricazione che non può trovare cittadinanza in un Paese civile e, aggiungerei, figuriamoci in Toscana. D’altra parte, è gravissimo che questi comportamenti maturino all’interno di organizzazioni studentesche direttamente ricollegabili a un partito di governo ed è altrettanto preoccupante che proprio dai dirigenti politici non sia arrivata una sola parola di condanna. Dalla tolleranza di questi comportamenti violenti deriva per questo Paese il rischio di una strisciante normalizzazione".