"Certe sere d’Estate", pioggia di appuntamenti per tutto il mese

Dopo due anni di assenza torna "Certe sere d’estate" il programma estivo organizzato dal Comune di Civitella Paganico in collaborazione con le associazioni de territorio. Teatro, cinema, tanta musica. Questi gli appuntamenti che intratterranno i presenti per tutto il mese di luglio, per ben venti serate diffuse in maniera capillare in tutte le frazioni del comune, a testimonianza della volontà di valorizzare tutto il territorio comunale. Un programma dedicato soprattutto alla cultura e al divertimento, come sottolineato dal vicesindaco Lorenzo Rossi: "Ci tenevamo, dopo due anni, a organizzare soprattutto spettacoli musicali e concerti e siamo riusciti a farlo grazie alla disponibilità degli artisti, anche emergenti, che vivono quotidianamente o quasi il territorio comunale. Per il teatro, così come gli anni scorsi, abbiamo chiesto aiuto alla compagnia comunale dei Sottosopra che da anni ci garantisce intrattenimento di qualità e divertimento durante tutto l’anno e ai quali va un sentito ringraziamento".

Oggi alle 21.15 a Casl di Pari ci sarà il cinema sotto le stelle con la visione de "Il Legionario". Vemerdì alle 21.15 concerto Rockabilly con la band "Longboarders" in piazza Mazzini. Al Giardino del Mandorlo a Civitella, martedì ancora cinema con la proiezione della pellicola tutta maremmana "Margini". Il giorno dopo, ancora una poiezione al Giardino del Mandorlo con il film "Dream Team". Giovedì 13 luglio alle 21, la Compagnia Teatrale "I Sottosopra" presenteranno "Ho una figlia bellissima" di Valerio de Piramo a Pari, in piazza Castel Fidardo. Menzione particolare merita anche lo spettacolo di Giacomo Moscato e Dmytro Rybalevsky "In qualsiasi modo ma non col silenzio", un recital teatrale in ucraino e italiano sulle poesie di Giuseppe Ungaretti e Tara Shevchenko, in programma il 22 luglio a Paganico nella Piazzetta del Leccio.