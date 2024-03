Cercasi aree per parcheggi temporanei Il Comune di Monte Argentario lancia un bando per individuare aree private da destinare a parcheggi e servizi temporanei, per fronteggiare il traffico turistico estivo e migliorare la viabilità. Scadenza per presentare manifestazioni di interesse entro domenica 24. Maggiori dettagli sul sito del Comune.