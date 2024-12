Centro Studi Pluriversum lancia Step-Dig per giovani disoccupati a Follonica

L’agenzia formativa Centro Studi Pluriversum è capofila di Ats con il Comune di Follonica, Elettromar, Arcobaleno cooperativa sociale, Kansassìti, Melograno società cooperativa sociale. In attuazione dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di "Talenti in Azione", ha deciso di organizzare il percorso formativo "Step-Dig: Il digitale per promuovere i propri talenti e la propria professionalità".

"Come amministrazione siamo molto lieti di far parte di questa Ats – inizia l’assessora alle politiche sociali Eleonora Goti – Questo percorso formativo permetterà ai partecipanti di sviluppare competenze da poter utilizzare nel mondo del lavoro, facendo sì che possano rimanere sul territorio, per contrastare il continuo flusso in uscita dalla nostra città".

"Step è un percorso che mette assieme le migliori energie e le più solide organizzazioni del territorio che operano nei confronti dei giovani e dei soggetti più svantaggiati – aggiunge Maurizio Serafin dell’agenzia formativa Centro Studi Pluriversum capofila Ats – Il progetto permetterà di gettare le basi per una serie di interventi e politiche che possano avvicinare i giovani, che non studiano e che ancora non sono occupati, ai settori trainanti del mondo del lavoro nel nostro tessuto territoriale".

"E’ importante credere nei giovani – chiede l’assessora all’istruzione Stefania Turini – ed è fondamentale fornire loro strumenti che possano accompagnarli nella costruzione del proprio profilo professionale e valorizzare le proprie competenze".

Il percorso è rivolto a giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati e inattivi. Per gli stranieri è richiesto il livello A2 della lingua italiana. Il corso prevede 50 ore totali. Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 del lunedì e del martedì a partire dal 13 gennaio alla sede del Centro Studi Pluriversum in via Nenni, 2 a Follonica.

Il percorso Step-Dig fornirà ai partecipanti competenze digitali e favorirà la loro occupabilità e la loro capacità di presentarsi e affrontare il mondo del lavoro. Le competenze digitali acquisite potranno essere utilizzate da tutti coloro che desiderino, inoltre, intraprendere un percorso lavorativo nel settore della comunicazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 dicembre.