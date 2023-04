Centro storico Un declino annunciato

Alberto

Celata

Negozi sfitti e centro storico a rischio declino? A dire il vero in tanti hanno fatto finta di non sapere il rischio commerciale che correva il centro storico. Non era necessario essere uno scienziato per prevedere che con due centri commerciali ai poli opposti, la città rischiava di spaccarsi in due e il centro storico di perdere attrattiva. Ma politici e amministratori, nel tempo e di qualsiasi schieramento, non se ne sono preoccupati, immemori della frase di De Gasperi secondo cui "Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alle prossime generazioni".