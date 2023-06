Centro storico off limits di sera per le auto

Da oggi, dalle 19 alle 24, non sarà possibile accedere nel centro storico di Scarlino con i veicoli. Il divieto sarà in vigore fino a domenica 10 settembre in via Roma (dal piazzale adiacente la sede della Croce rossa Italiana a via IV Novembre), in piazza Garibaldi e in via Citerni, (da piazza Garibaldi all’intersezione con piazzetta Guelfi). Il transito è consentito solamente a chi ha dei box nell’area interessata, agli invalidi, ai mezzo di soccorso e del Comune. La novità sta nell’orario e nella limitazione di chi potrà accedere alla zona. "D’estate il nostro borgo – spiegano dalla giunta – durante la sera è molto animato, i turisti passeggiano per i vicoli, i ristoratori apparecchiano fuori dai loro locali e i nostri concittadini si ritrovano per trascorrere un po’ di tempo assieme. Quindi, proprio per tutelare tutti coloro che vivono il centro storico, abbiamo deciso di limitare l’accesso e di rendere così più a misura d’uomo il nostro borgo".