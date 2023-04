Centro storico Il Comune studia un piano di rilancio Eventi da giugno

La questione del centro storicocontinua a essere un tema caldo e attuale. Ormai da troppo tempo, non gode di molta centralità ed è passato in secondo piano per i grossetani, soprattutto per i più giovani. E il Comune sta continuando a operare per cercare di risollevare il centro e restituirgli quell’attrazione che tanto merita. Inoltre, il "congelamento" del Ccn ha complicato i piani ma gli eventi nel centro storico non mancheranno, specialmente la prossima estate.

"Stiamo lavorando molto per risolvere questa situazione. Anticipo dicendo che per metà giugno sono previsti degli eventi molto importanti – dice Riccardo Megale, assessore al Turismo –che stiamo organizzando noi del settore turistico del Comune. Saranno degli eventi importanti che ancora dobbiamo definire in dettaglio, ma porteranno freschezza. Non possiamo dire di più al momento, ma con tutte le nostre forze stiamo cercando di fare qualcosa che possa ravvivare il centro di Grosseto , sfruttando anche l’utenza turistica".

Ma anche la cultura non mancherà: "La cultura per questa città è molto importante. In questi anni abbiamo fatto un buon lavoro, aumentando il valore e l’attrazione culturale di questa città. Nonostante la situazione delicata che sta vivendo il centro storico, ci sono diversi eventi in programma – dice Luca Agresti assessore alla Cultura –. Continueranno le iniziative dell’Istituzione Le Mura, ogni museo continuerà a proporre le proprie iniziative, soprattutto l’estate, per cercare di riportare visibilità al centro. Inoltre, ad agosto, non mancheranno le Feste Laurenziane, con una serie di eventi che celebreranno il patrono della città San Lorenzo. Settembre, invece, sarà un mese ricco di appuntamenti, compresi gli spettacoli , che illumineranno Grosseto, con anche il nuovo programma dei nostri teatri. Il nostro settore turistico sta organizzando degli eventi molto importanti, non possiamo dire molto ancora, ma potrebbero esserci degli eventi musicali, che verranno fatti nel centro storico a giugno, un mese che ha minore presenza turistica, per cercare di incentivare il turismo. Nelle località marittime si svolgerà il consueto appuntamento del San Rocco Festival".

Negli ultimi anni, una realtà più piccola come Follonica ha conquistato anche i ragazzi grossetani, che preferiscono andarà là, e non solo, per divertirsi.

"Capisco i più giovani – continua Agresti –. Noi abbiamo sempre puntato sulla quantità di eventi diversificandoli in tutto il territorio in maniera capillare, sia per numero che per qualità. Capisco anche quell’esigenza, infatti l’anno scorso abbiamo proposto un evento che ripeteremo quest’anno con alcune modifiche, che sarà totalmente gratuito e nel centro storico. Questo evento – conclude – sarà una risposta a quell’esigenza manifestata dai ragazzi e sarà una grande opportunità. Faremo di tutto per riportare visibilità e attrazione nella nostra città. Abbiamo sempre lavorato per questo".

