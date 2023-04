Centro storico e problemi "Servono più iniziative anche per portare famiglie e bambini"

di Steven Santamaria

La vicenda del centro storico continua ad essere sulla bocca di tutti. Dopo aver sentito il parere di alcuni commercianti e dopo la giunta straordinaria di giovedì scorso, ora è la volta dei cittadini che hanno espresso un loro parere sulla questione.

"È una situazione delicata – dice Alberto Caliò –. Per cercare di ravvivare il centro, chi di dovere dovrebbe portare più iniziative all’interno di quest’area, magari concerti o della semplice musica dal vivo nei bar. Si dovrebbe valorizzare tutta questa zona per cercare di richiamare un po’ quell’attenzione ormai perduta. Ci è dispiaciuto molto, che il 31 dicembre scorso non sia stato organizzato nulla in piazza Dante. Ma se i negozi del centro storico non lavorano, io non do la colpa all’arrivo dei centri commerciali perché in altre zone d’Italia, come ad esempio in Veneto, queste due realtà commerciali coesistono alla grande, perché vivono di turismo. Infatti, la nostra città dovrebbe sfruttare maggiormente questa risorsa".

"Si potrebbe far tanto per migliorare il nostro centro storico – dice Mattia Trevisan –. Innanzitutto per venire incontro alle famiglie e aiutarle, potrebbero instaurare servizi ludici o semplicemente delle iniziative dedicate ai bambini per farli divertire e giocare, in modo tale da riportare in centro un numero notevole di persone. In questo modo, le famiglie sarebbero più incentivate a trascorrere una giornata qui. Un’altra questione che si dovrebbe migliorare è il costo dei parcheggi, poiché la maggior parte sono a pagamento. Sicuramente diminuirli o abbassare la quota attrarrebbe sempre più persone e magari verrebbero più volentieri a fare spese in centro. Infine questa città ha bisogno di eventi ed iniziative, già fare, più spesso, delle serate in piazza Dante incentiverebbe anche i giovani ad andare. La nostra città avrebbe tante potenzialità. Abbiamo delle ricchezze bellissime, eppure non le sappiamo sfruttare. Ad esempio, le Mura Medicee, oltre ad essere bellissime, potrebbero essere il nostro cavallo di battaglia, dove farci un’infinità di manifestazioni accessibili a tutte le età. Abbiamo un sacco di turisti che vengono qui, che potrebbero godersi tante cose. Questa città avrebbe i mezzi per brillare".

"Va ampliata sicuramente la proposta – dice Vittoria Papa –, però vanno sistemati anche alcuni particolari. Ad esempio, a mio avviso, in centro andrebbero messi dei negozi che vendano merce accessibile a tutti. Ci sono dei negozi che hanno oggetti con prezzi che non tutti si possono permettere. Inoltre, più passa il tempo e più i fondi sfitti, nel centro storico, sono in aumento. Questo è causato dai prezzi esorbitanti che ci sono e i proprietari dei fondi dovrebbero abbassare le richieste. Tutto il centro va ravvivato. Va tutelato anche il turismo, perché ci sono tanti visitatori che vengono qui in vacanza e spesso trovano tutto chiuso. Bisogna migliorare anche sotto questo aspetto".