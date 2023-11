Centro polifunzionale. Oggi l’inaugurazione con la sindaca Biondi

Finalmente è arrivato il momento di scoprire la nuova struttura polifunzionale. Oggi, alle 16, è previsto il taglio del nastro. La struttura è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale, con il contributo dell’Associazione Pro Loco di Paganico, nel Parco Comunale di Paganico. Il nuovo edificio costituisce, di fatto, l’ampliamento della struttura polifunzionale già esistente, che per anni ha rappresentato per tutta la comunità un luogo destinato ad attività ricreative e sociali. L’ampliamento diviene quindi occasione di riqualificazione della vecchia struttura, oggi adeguatamente integrata con il nuovo immobile attraverso il linguaggio della finitura della facciata, e dell’intera area a verde circostante, in grado di garantire la creazione di nuovi spazi da destinare ad attività ricreative, culturali, sociali e convegnistiche. Nello specifico la sala polivalente di nuova realizzazione ha una forma rettangolare ed una superficie di circa 230 metri quadrati e si collega funzionalmente all’edificio esistente tramite un piccolo volume connettivo di nuova realizzazione con funzioni sia distributive che tecnico-impiantistiche Un progetto iniziato a giugno 2021 che avrebbe dovuto concludersi nel dicembre 2021 e che invece a causa di sopraggiunti problemi in fase di realizzazione, si è protratto fino al Luglio 2023, con un ritardo di quasi due anni. "Oggi – dice la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi (nella foto) – la struttura sarà consegnata alla comunità tramite la Proloco Paganico che, nel dicembre 2020, aveva partecipato ad un bando per l’affidamento della gestione a fronte di una partecipazione economica al progetto stesso". Durante l’inaugurazione la struttura sarà formalmente consegnata alla Pro Loco di Paganico.