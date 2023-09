Centro per l’impiego Nuovo sportello decentrato a Roccastrada

La rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego diventa più capillare anche in provincia di Grosseto. A Roccastrada è stato inaugurato il nuovo sportello dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti). A tagliare il nastro l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini assieme al sindaco Francesco Limatola. Lo sportello ha sede all’interno di alcuni locali del Municipio (in Corso Roma 8). Sarà operativo ogni mercoledì, dalle 9 alle 13 e offrirà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste dedicate alle categoria fragili, servizi alle imprese. Lo sportello renderà più agevole l’accesso alla rete per l’area di Roccastrada, Civitella Paganico e Campagnatico, alleviando i disagi attuali dell’utenza derivanti dalle distanze rispetto al capoluogo. "Con il rafforzamento territoriale della rete degli sportelli di Arti, Agenzia Regionale Toscana per l’impiego - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - nella provincia di Grosseto i cittadini e le imprese avranno la possibilità di usufruire di un servizio di prossimità per le politiche attive del lavoro. La presenza della Regione, tramite l’agenzia Arti, è segno di attenzione e considerazione verso un settore, quello del lavoro, particolarmente delicato in questa complessa fase economica". Il nuovo sportello nasce nell’ambito del piano regionale di rafforzamento delle rete regionale dei servizi per l’impiego ed è realizzato anche grazie a Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro inserito nel Pnrr. La scelta della collocazione a Roccastrada è il risultato di un’analisi effettuata sul numero complessivo degli abitanti e sulle caratteristiche geografiche del territorio. "Siamo impegnati nel rafforzamento della rete dei centri per l’impiego attraverso la creazione di sportelli decentrati - ha spiegato l’assessora Nardini - L’obiettivo è quello di rendere sempre più diffusi sui territori i punti di accesso al sistema regionale delle politiche attive per il lavoro. Viviamo una fase complessa ma anche ricca di straordinarie opportunità dal punto di vista delle risorse e degli strumenti a disposizione, a partire dal nuovo Patto per il Lavoro, dal nuovo Programma di politiche attive GOL previsto dal Pnrr e dalla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo". "Lo sportello del centro per l’impiego apre sul territorio dopo alcuni anni e troverà ospitalità all’interno del palazzo comunale - ha detto il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – E’ un presidio importante che conferma la volontà della Regione Toscana, che approfitto per ringraziare, di rendere sempre più capillari i punti di accesso alle politiche del lavoro, a partire dalle aree interne e periferiche. Il nuovo sportello di Roccastrada coadiuverà il lavoro del Centro per l’impiego di Grosseto, e costituirà uno dei cinque Cpi attivi in provincia, assieme a quelli di Follonica, Arcidosso, Manciano e Orbetello".