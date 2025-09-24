Centro ludico. Riprendono le attività

Riparte il Centro Ludico pomeridiano rivolto ai bambini, con apertura prevista dal primo di ottobre fino al 30 maggio 2026. Il servizio, gestito dalla cooperativa Solidarietà Quadrifoglio, si svolgerà nei locali dell’asilo nido in via San Rocco, dal lunedì al venerdì, con orario 16-18. Un’opportunità pensata per offrire ai più piccoli uno spazio sicuro, stimolante e ricco di attività ludico-educative, in continuità con il percorso scolastico.

Il servizio seguirà il calendario scolastico, prevedendo dunque interruzioni nei periodi di vacanza. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 30 e potranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato: Portale Genitori – Sezione Nidi e Ludoteca (sul sito Unione dei Comuni).

Per accedere al portale è necessario essere in possesso di credenziali Spid o Carta d’identità elettronica. Sul sito dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana è disponibile un manuale dettagliato con tutte le istruzioni per completare correttamente la domanda. Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti e potrà accogliere un massimo di 12 bambini. In caso di richieste superiori, sarà redatta una graduatoria basata sull’ordine di presentazione delle domande. Le domande presentate dopo la scadenza saranno prese in considerazione solo se ci saranno posti disponibili.

La quota mensile di partecipazione è pari a 60 euro. L’importo dovrà essere versato mensilmente, previa comunicazione via email, che sarà inviata entro il giorno 10 di ogni mese.