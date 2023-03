Centro "Laura Flamini" Domani l’inaugurazione

Domani alle 16.30 è in programma l’inaugurazione del "Centro Ascolto Laura Flamini" ospitato al terzo piano del palazzo comunale. Il nome del centro non è casuale, Laura Flamini, venuta a mancare nel 2017, è stata una cittadina di Castel del Piano malata di sla, presidente fino al giorno della sua morte del Comitato 16 Novembre, associazione a livello nazionale che dal 2011 ha battagliato coi vari Governi per migliorare e cercare di garantire la dignità della persona nella malattia. L’intento del Centro è anche di fare informazione sulle possibili risorse fiscali, assistenziali e legislative a supporto delle famiglie e persone malate.