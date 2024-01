Centro Giovani. Sabato riapertura

Dopo anni di chiusura è in programma sabato, alle 17, la riapertura del Centro Giovani di Santa Fiora.

La riapertura è molto attesa dalla comunità locale e il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, ha commentato così. "È una bella notizia per i ragazzi del territorio – ha detto Balocchi – che dopo la chiusura per pandemia ed alcuni lavori ora torneranno ad avere un loro luogo dove ritrovarsi". La riapertura è stata resa possibile grazie al contributo della Filarmonica Pozzi, realtà musicale del paese ma anche associazione in grado fare gruppo e squadra tra gli abitanti.

"La riapertura del centro avviene grazie alla Filarmonica Pozzi che in convenzione col Comune – conclude Balocchi –, gestirà lo spazio. A questo punto non mi resta che augurare buon divertimento ai più giovani del nostro territorio". La sala che ospita il centro si trova al piano terra del teatro comunale Andrea Camilleri, via San Rocco 13.