Centro Estivo per Bambini a Roccastrada, Aperte Iscrizioni per il Secondo Turno di Agosto

Sono ancora aperte le iscrizioni, per il secondo turno del mese di agosto, del Centro estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che si tiene a Roccastrada. Mentre tutti gli altri posti sono esauriti. Un successoi dei servizi estivi organizzati dal Comune di Roccastrada in collaborazione con CoeSo Sds, che domani prenderanno il via.

Saranno complessivamente 72 i bambini e ragazzi che si sono iscritti al primo turno e che andranno ad animare i luoghi e gli spazi che l’Amministrazione comunale ha individuato nelle aree a verde attigue alle scuole elementari di Roccastrada (33 iscritti), materna di Ribolla (25) ed elementare di Sassofortino (14). "Siamo soddisfatti per la risposta – ha detto l’assessore Elena Menghini – è la dimostrazione che i servizi estivi che organizza il Comune vengono apprezzati e costituiscono una risposta concreta alle famiglie". Per ulteriori info 0564 561244 email: r. [email protected]