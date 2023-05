Centro estivo "Le Mimose": domande possibili fino al 10 giugno

Il Comune di Follonica ha pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione dei bambini e delle bambine da 1 a 6 anni al centro estivo del nido d’infanzia comunale "Le Mimose" nel periodo che va dal 3 luglio all’11 agosto. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 10 giugno. Il centro estivo è suddiviso in tre turni (314 luglio; 1728 luglio; 31 luglio11 agosto), riservando 34 posti ai bambini da 12 a 36 mesi e 20 posti ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito del Comune di Follonica al link https:follonica.ecivis.itECivisWEB dal 22 maggio al 10 giugno. Solo in casi di particolare necessità, sarà consentita la presentazione della domanda negli uffici socio educativi in via Roma (tel.0566.59008 – mail: [email protected]). La graduatoria di ammissione sarà pubblicata successivamente e comunque si provvederà ad avvertire tramite mail.