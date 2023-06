Centro estivo gratuito per i bambini dei dipendenti Conad

Centro estivo gratuito per i figli dei dipendenti dei supermercati Conad di Grosseto. È la nuova misura di welfare aziendale promossa da Clodia Commerciale, la società che gestisce i supermercati Conad di Grosseto, pensata per contribuire al benessere del personale e delle rispettive famiglie. Il centro estivo è destinato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età, figli dei dipendenti di Clodia Commerciale, ed è organizzato dalla Uisp, comitato territoriale di Grosseto. Si svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto, per 5 giorni di esperienza, avventura e apprendimento all’insegna della vacanza attiva. Il programma prevede attività di kayak, trekking e torrentismo. In particolare: il lunedì i partecipanti esploreranno il parco avventura, martedì faranno un’esperienza di torrentismo, il mercoledì si divertiranno all’Acqua Village, il giovedì esperienza di kayak nel fiume e il venerdì trekking sul Farma. Lo staff esperto della Uisp guiderà i ragazzi nell’acquisizione delle abilità necessarie per affrontare in sicurezza le attività proposte. Per le famiglie tutto questo sarà completamente gratuito: Clodia commerciale coprirà tutti i costi, dalle spese di tesseramento e assicurazione Uisp dei ragazzi. "Questa nuova iniziativa, che promuoviamo quest’anno, rientra nel welfare aziendale di Clodia Commerciale. – spiega Paolo degli Innocenti (nella foto), presidente e socio di Clodia Commerciale la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – Per noi è importante contribuire al benessere dei nostri dipendenti e delle loro famiglie e questa misura, in particolare, nasce con l’obiettivo di dare un aiuto concreto nella gestione dei figli durante il periodo delle vacanze scolastiche, offrendo ai ragazzi cinque giorni di esperienza e divertimento".