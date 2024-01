Centro estetico ‘visitato’ dai ladri in via Montello

Sono entrati di notte. E hanno portato via i soldi della cassa. Il furto è successo in via Montello, al centro estetico "La tua bellezza" di Emanuela Vacchio. E’ stata la stessa titolare, ieri mattina, ad accorgersi di cosa era accaduto. La donna è entrata nel suo negozio e ha trovato la cassa svuotata: i ladri hanno cercato altri soldi anche nei cassetti delle altre stanze, ma non hanno trovato niente di interessante. La titolare del negozio ha raccontato di aver chiuso bene la porta, ma i ladri hanno spaccato la serratura e non hanno neppure chiuso la porta quando sono scappati. Gli attrezzi da lavoro dell’estetista non sono stati toccati. Purtroppo i danni sono ingenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri dopo che la donna aveva sporto denuncia.