Centro di raccolta. Stop temporaneo

Chiuso momentaneamente il centro di raccolta del Campone a Porto Santo Stefano, potenziati gli orari di apertura del centro di raccolta a Terrarossa. Il Comune e Sei Toscana informano che, da lunedì 3 febbraio a sabato 15 febbraio (compresi), il centro di raccolta del Campone resterà momentaneamente chiuso al pubblico, per permettere alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. I cittadini residenti nel comune potranno utilizzare il centro di raccolta in località Terrarossa che, nelle due settimane dal 3 al 15 febbraio, potenzierà gli orari di apertura e sarà utilizzabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. A partire da lunedì 17 febbraio, al termine dei lavori, le due strutture osserveranno i consueti orari di apertura. Rimane sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per prenotare l’appuntamento 800127484 o compilare l’apposito form su https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.