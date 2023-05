Centro di raccolta Iniziati i lavori alle Basse

Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta di rifiuti di Gavorrano che sorgerà in località Basse di Caldana. Le attività, coordinate da Sei Toscana, dovrebbero concludersi entro l’anno e interesseranno un’area di circa 5.500 metri quadrati, utilizzata in passato per attività legate alla gestione degli inerti e da tempo abbandonata, che sarà così completamente recuperata e riqualificata, dotando il comune di una struttura strategica per la gestione dei rifiuti. Una volta ultimati, i lavori permetteranno di disporre la struttura con un box di guardiania, spazi occupati da cassoni scarrabili adibiti alla raccolta differenziata dei materiali, tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti pericolosi. La struttura sarà inoltre interamente recintata e videosorvegliata, con una pavimentazione in cemento al quarzo, impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche. Presente un sistema di illuminazione.