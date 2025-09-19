Centro civico a Scalo. Manutenzione al tetto e ad alcune pareti

CAPALBIOTerminate le operazioni di manutenzione sia interna che esterna del centro civico di Capalbio Scalo, in circonvallazione Enrico Berlinguer. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha visto la sistemazione delle pareti della struttura, tra cui ripristino delle parti ammalorate e tinteggiatura, di alcune porzioni della copertura a tetto e del terrazzo (con eliminazione delle infiltrazioni). Prossimamente saranno anche sostituiti alcuni infissi. "Prosegue la nostra attività di recupero dei beni comuni – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – come abbiamo fatto per esempio per il circolo al Chiarone, il Nuovo cinema Tirreno a Borgo Carige e la biblioteca comunale La Piccola. Questi interventi dimostrano la nostra attenzione verso la popolazione capalbiese, per recuperare e restituire alla comunità luoghi che rafforzano e valorizzano la coesione sociale e il senso di appartenenza". Il centro civico Auser di Capalbio Scalo è gestito dall’associazione ’Per l’invecchiamento attivo’. La struttura garantisce molte attività e servizi, come la ginnastica dolce e posturale e lo yoga. "Siamo davvero felici – dichiarano la presidente Nadia Celata e vicepresidente Mauro Fidanza – per queste opere di manutenzione".