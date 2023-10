Centrale geotermica, il Tar rinvia. Accolta l’istanza di integrazione

L’udienza era stata fissata per lo scorso 18 ottobre, ma il Tar ha accolto l’istanza di rinvio. La prossima udienza è stata fissata per il 15 di maggio. È congelato il progetto relativo alla costruzione di una centrale geotermica pilota targato Gesto che dovrebbe sorgere in un terreno tra Montenero d’Orcia e Montegiovi, al ridosso del Monte Amiata. "La questione si era già riaperta a fine del 2022 – spiegano dal Comitato – quando è stata richiesta la convocazione dell’udienza al Tar, per discutere il ricorso presentato da alcune aziende e Italia Nostra nell’anno 2017. L’udienza era stata convocata per il 18 ottobre 2023, tuttavia nel frattempo nuove documentazioni prodotte, nonché la proroga della VIA (Valutazione d’impatto ambientale) che era in scadenza, hanno reso necessario un nuovo ricorso per motivi aggiunti. Intanto il Tar ha accolto l’istanza di rinvio". Il Comitato per la tutela del territorio ha lanciato qualche giorno fa una raccolta fondi. "Le donazioni ricevute dal comitato saranno utilizzate – spiegano – direttamente dall’associazione per sostenere le sue attività di tutela del territorio, come studi e ricerche sull’impatto ambientale della geotermia, attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione e azioni legali per contrastare l’espansione dell’industria geotermica". In sostanza i cittadini e le aziende sono chiamate ad autofinanziare la difesa del proprio territorio. Soprattutto negli ultimi anni sull’Amiata sono piovuti nuovi progetti di centrali geotermiche, ognuno con le proprie caratteristiche, questo ha contribuito alla nascita di comitati locali, pronti a battersi contro un tipo di sviluppo non desiderato. "Siamo un’associazione di cittadini che si batte per la difesa del territorio della zona Amiata e per impedire l’espansione dell’industria geotermia" spiegano dal comitato che proprio di recente è stato rifondato - . Il motivo perché in questo fazzoletto di terra la maggior parte dei cittadini si dice contraria a progetti di nuove centrali è perchè qui la geotermia presenterebbe alcuni rischi di carattere ambientale, come l’inquinamento delle falde acquifere e il rischio sismico, oltre che rischi di natura economica andando a svalutare i prodotti del territorio e il mercato immobiliari.

Nicola Ciuffoletti