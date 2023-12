"Centomila scarpette rosse", un successo. Quando lo spettacolo aiuta a far riflettere

La violenza non è mai per amore, la verità è che quando non tocca direttamente non ci se ne accorge. La sala Pegaso ha ospitato l’evento "Centomila scarpette rosse" di Senio Nucciotti, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità proviciale in collaborazione con la Provincia di Grosseto, a conclusione della mostra "Geometrie senza tempo" realizzata dalla Casa di Hilde. Otto canzoni cantate e suonate da una parte del gruppo musicale di Leggera Electric Folk Band, Marina e Gianmarco Nucciotti e Matteo Benedettelli, intervallate da letture e testimonianze messe in scena dalla Compagnia "Amici del teatro" di Seragiolo. Introduce lo spettacolo. "Con gli ultimi femminicidi il numero di vittime è salito a 109 - ha esordito Veronica Tancredi, presidente Commissione Pari Opportunità della Provicia di Grosseto –. C’è la necessità di una rivoluzione culturale".Le letture hanno affrontato il problema della violenza domestica che porta le donne alla solitudine, depressione e alcune volte al suicidio, della ripercussione che ne subiscono i figli nelle mura di casa, ma anche di quando la violenza sulle donne era legale,portando la storia di Franca Viola simbolo di libertà che ha aiutato molte donne a dire "no" al matrimonio riparatore. È stata raccontata la storia di Andrea Cristina Zamfir, ragazza rumena di 26 anni fuggita dalla povertà, crocifissa sotto un cavalcavia a Firenze.

A concludere lo spettacolo le parole della consigliera provinciale Cecilia Buggiani: "Lo staff di artisti che si è esibito, e una comunità intera hanno sottolineato la speranza per un futuro migliore".

Maria Vittoria Gaviano