Cento giorni a "Festambiente": dal 2 al 6 agosto di scena all’ex Enaoli

L’appuntamento con Festambiente, la storica manifestazione nazionale di Legambiente, l’associazione ambientalista più grande d’Italia, sta per tornare. L’appuntamento sarà da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, tradizionalmente a Rispescia. Per il trentacinquesimo anno consecutivo, i tre ettari alle porte del Parco della Maremma in cui ha sede il polo nazionale per l’agroecologia dell’associazione del cigno verde si trasformeranno in un cantiere di buone pratiche ambientali. Oltre agli spazi espositivi dedicati alle energie rinnovabili, all’agricoltura sana e sostenibile, all’economia circolare e alle aree protette dello Stivale, torneranno gli appuntamenti con i dibattiti e gli approfondimenti che vedranno alternarsi sui due palchi della manifestazione esponenti della politica nazionale , locale e della società civile, rappresentanti di aziende leader della transizione e le figure di riferimento dell’associazione. Il messaggio è chiaro: a livello nazionale servono prese di posizioni radicali sui temi energetici e ambientali. Secondo Legambiente, serve velocizzare l’iter di autorizzazione degli impianti per le rinnovabili, puntare sull’economia circolare e su un’agricoltura buona, sana e ambientalmente compatibile, sulla mobilità sostenibile, sulla riconversione industriale e sulla rigenerazione urbana e delle periferie. "Per il secondo anno - ha detto Angelo Gentili, coordinatore della manifestazione e responsabile agricoltura di Legambiente - Festambiente andrà in scena in un contesto geopolitico tutt’altro che rassicurante. Anche l’edizione numero trentacinque della festa nazionale della nostra associazione avrà sullo sfondo un conflitto da cui dipendono le sorti del Pianeta". Anche nel 2023 l’accesso alla manifestazione sarà gratuito. Il taglio del nastro è previsto per il 2 agosto alle 18.30 alla presenza delle istituzioni locali, regionali e nazionali e del quartier generale dell’associazione.