Centinaia di ricorsi dei precari per il "bonus" e gli adeguamenti

Centinaia di precari della scuola ricorrono al giudice del lavoro per veder riconosciuti i propri diritti. Sono due i ricorsi collettivi patrocinati dalla Flc-Cgil in presenza dell’avvocato Carlo De Martis, che in questi giorni lo depositerà in tribunale. Sulla Carta Docenti gli insegnanti chiedono che il bonus "di cinquecento euro da destinare all’aggiornamento professionale, offrendo la libertà di spenderli nelle direzioni preferite dai singoli docenti sia destinato anche ai precari". La Flc Cgil di Grosseto, perseguendo una iniziativa di carattere nazionale ha organizzato a livello provinciale un unico ricorso per far ottenere la "carta del docente" anche ai docenti precari. La vertenza prevede anche la richiesta di quote arretrate rispetto a precedenti anni di lavoro. "Tutto il personale docente della scuola, proprio perché svolge una unica funzione ha diritto ad accedere ai medesimi strumenti, precario o di ruolo che sia – ha detto il segretario della Flc Cgil Cristoforo Russo –. Lo stesso principio ‘pari diritti per pari lavoro’ è alla base dell’altro ricorso, quello sul salario accessorio che non viene corrisposto ai titolari di supplenze brevi. Già da tempo siamo impegnati a rivendicare la retribuzione professionale docenti anche per i supplenti brevi e saltuari. A tale categoria di docenti, e agli Ata con contratto non annuale non sono erogate le indennità di retribuzione professionale docenti e compenso individuale accessorio".