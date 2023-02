Centinaia di persone alla fiaccolata per la pace

Centinaia di persone, sotto una leggera pioggia, hanno preso parte ieri sera alla "Fiaccolata per la pace" che si è svolta nel centro storico. A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, infatti, la piattaforma "Europe for Peace Grosseto" ha organizzato questo importante appuntamento invitando cittadine e cittadini della Maremma alla manifestazione che si è snodata per le vie cittadine "per dire basta a tutte le guerre". Un corteo silenzioso, partecipato, significativo e simbolico, con alcune bandiere Arcobaleno e con alcuni cartelli tra i quali uno nel quale si leggeva "L’articolo 21 della Costituzione ripudia la guerra…". L’appuntamento in Maremma ha fatto seguito alle iniziative che si sono già svolte in oltre cinquanta città italiane. Il corteo si è snodato in un lungo "serpentone", che ha portato i partecipanti dal Parco della Rimembranza fino al Bastione Garibaldi costeggiando la cinta muraria da via Saffi a via Mazzini. La manifestazione si è conclusa con un "flash-mob". All’inizio di Corso Carducci, all’altezza di Porta Nuova, sono state recitate "Le letture per la Pace". "Cresce infatti di giorno in giorno la mobilitazione della società italiana civile ed europea a sostengo di percorsi reali di pace pe Ucraina a partire dal cessate il fuoco per arrivare ad un vero dialogo di negoziai per la pace – sostengono gli organizzatori di "Europe for Peace" la piattaforma unitaria che raggruppa le associazioni, comitati, sindacati ed organizzazioni laiche e religiose della Maremma – e abbiamo l’obiettivo unitario di riaccendere le luci e sottolineare il perdurare della violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Non esiste una guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli. La pace – sottolineano gli organizzatori – è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Perciò chiediamo al più presto il cessate il fuoco e l’avvio di un negoziato e di misure concrete verso il disarmo nucleare".

E oggi alle 16.30 in piazza Duomo la manifestazione della comunità ucraina.