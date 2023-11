Censimento al via. I dati su un campione di 2.681 famiglie

Anche quest’anno il territorio del Comune di Grosseto sarà interessato dal censimento permanente della popolazione che permetterà di misurare le principali caratteristiche socio-economiche dei cittadini coinvolti nell’indagine. Il censimento è realizzato tramite l’indagine "rilevazione da lista" in cui sono coinvolte 2.681 famiglie campione, le quali hanno già ricevuto una lettera nominativa a firma del presidente dell’Istat. Per compilare il questionario le famiglie possono utilizzare le credenziali riportate nell’informativa e accedere alla piattaforma online, oppure contattare il Centro comunale di rilevazione (Ccr) e compilandolo attraverso un’intervista telefonica. Chi vuole, può presentarsi al Ccr e compilare il questionario con l’aiuto di un operatore o in autonomia utilizzando un pc messo a disposizione dal Comune. Inoltre, da martedì 7, le famiglie potranno rispondere dalle proprie abitazioni con il supporto dei rilevatori incaricati, formati e coordinati dall’Ufficio statistica dell’Amministrazione. Si sottolinea che l’addetto alla rilevazione non chiederà firme, password di alcun genere o denaro. La rilevazione si chiuderà il 22 dicembre di quest’anno. L’auto-compilazione dei questionari sulla piattaforma online sarà, però, possibile soltanto fino all’11 dicembre. I rilevatori incaricati dall’Ente saranno muniti di appositi tesserini di riconoscimento. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio comunale di Censimento presso l’ufficio statistica del Comune, con sede in via Ginori, 43, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16. Oppure, chiamare allo 0564 488711, oppure inviare un’mail a [email protected]. Disponibile anche il numero verde Istat 800.188.802 attivo fino al 22 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 21.