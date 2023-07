Cena e Gara Podistica a Orbetello: Magia della Laguna di Notte

Una nuova iniziativa di Laguna Art Factory ad Orbetello. Il prossimo appuntamento è per martedì 1 agosto con "La magia della laguna di notte". Cena in battello e musica sul battello della cooperativa "La Peschereccia", con la degustazione di prodotti tipici della laguna e vini locali. "La partenza – dice il presidente della cooperativa, Pier Luigi Piro – è fissata per le 21, dal Rione Porto. Per la La stessa sera è stato fissato l’evento Corriamo sotto la luna della laguna, corsa amatoriale di 10 chilometri su un percorso che costeggia la laguna e, in questo caso, il ritrovo è alle 21.30 al centro degustazione Pescatori. Al termine della corsa ci sarà una spaghettata".

Iscrizioni ai due eventi già aperte. E’ possibile telefonare al numero 329-2909920 oppure (per il battello) al 340-4767460.

Michele Casalini