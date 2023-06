Cena e Delitto nel Monastero, Un'Esperienza Rilassante a Grosseto

Per trascorrere una serata molto rilassante, il consiglio è quello di andare ad una cena dove tra una portata e l’altra sarà commesso un omicidio.

"Delitto nel monastero" è il titolo della particolare cena in programma venerdì (inizio alle 20.15) nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, in via Lavagnini, a Grosseto. Gli attori della compagnia "Delitti con Diletto" saranno i protagonisti della serata. Cena e spettacolo hanno un costo di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini e l’intero ricavato sarà devoluto per le attività della parrocchia. Informazioni e prenotazioni al 348-5812588.