Cemivet, un museo ricco di storie e tradizioni

Non una festa, perché di fronte al dolore che ha avvolto tutti per la scomparsa di Claudio Cadeddu nessuno avrebbe trovato la forza di festeggiare, ma questa volta un momento quasi privato durante il quale ribadire che il Cemivet è anche una vera, grande famiglia, dove i militari condividono umori ed emozioni, progetti e solidarietà, spirito di servizio e un legame forte, fortissimo con la comunità e la società civile maremmana. Ovvero le famiglie e gli ex dipendenti, perché chi ha fatto parte del Centro lì dentro lascia il cuore, non solo i ricordi.

Nella ricorrenza del Corpo, insomma, alla presenza del prefetto Paola Beradino, del generale Massimo Barozzi (comandante di Sanità e Veterinaria dell’Esercito) e del colonnello Simone Siena (capo reparto Veterinaria dell’Esercito), c’è stato spazio soprattutto per questi sentimenti in un clima sobrio e allo stesso tempo molto profondo dal punto di vista emotivo.

Ed è stata una settimana importante, per il Cemivet. Prima con il workshop sulle attività cinofile che ha fatto incontrare circa 40 istruttori di tutte le Forze Armate e anche della Guardia di finanza e della Polizia municipale per un confronto su allevamento, tecniche di lavoro e materiali, poi il seminario di agraria con docenti universitari e con gli studenti dell’Istituto "Leopoldo II di Lorena" in platea, poi ancora il convegno di oncologia e gastroenterologia veterinaria e, infine, l’inaugurazione della Sala museale che conclude un progetto, come ha ricordato il colonnello Salvatore Santone, comandante del Cemivet, iniziato molti anni fa e portato a termine dopo il completamento di studi approfonditi con un preciso obiettivo: che la storia dei primi 153 anni del Centro fosse lì, in mostra alla portata di tutti e a disposizione di tutti. Sì, perché nella storia del Centro – oggi Cemivet, ma in tutte le sue precedenti denominazioni – c’è pure tanta storia della città e della Maremma, perché molte vicende sono nate dalle stesse radici, si sono intrecciate fino a fondersi e hanno portato benefici all’una e all’altra parte. Prova ne sono (una delle tante, però) i documenti adesso contenuti nel museo che raccontano di carteggi fra comandanti e sindaci grossetani per organizzare o perfezionare progetti comuni, come la scuola per i bambini grossetani, ad esempio.

C’è un mondo intero, lì dentro. Un mondo fatto di professionalità e tradizioni agrarie, di aiuti e di condivisione anche dei difficili momenti storici. Ci sono, per dirla in breve, due comunità – quella militare e la società civile – che da un secolo e mezzo vanno a braccetto. Come una cosa sola.