Cellulare sempre attivo per aumentare la sicurezza

Contro la violenza sulle donne a disposizione c’è il numero di cellulare della Polizia municipale 24 ore su 24. Un numero a cui potersi rivolgere in caso di pericoli e molestie. L’iniziativa parte da Andrea De Sensi, comandante della Polizia municipale di Gavorrano che lascia acceso il cellulare di servizio che le donne che si sentono in pericolo possono chiamare in qualsiasi orario, di giorno e di notte. Il numero da utilizzare è 335 - 6382998.

"Questo è il numero del mio cellulare di servizio – dice De Sensi –e resterà acceso 24 ore al giorno a disposizione di tutte le donne che hanno il sentore di sentirsi in pericolo. Nessuna esisti a chiamare. Io ed i miei agenti, per quanto nelle nostre possibilità, saremo pronti ad intervenire".

Iniziativa che ha trovato subito grandi consensi e molti adesso si auguranovenga presa come esempio anche da altri comandanti delle Polizie municipali, affinché – come è stato sottolineanto – "una voce in più, possa essere a disposizione delle donne che potrebbero correre un serio pericolo".

