Celebrazioni in tutta la provincia

Festa della Liberazione in tutta la provincia. A Scarlino il sindaco Travison, con l’Anpi, deporrà le corone ai piedi dei monumenti simbolo: alle 9 in piazza Garibaldi. Subito dopo deposizione in via Roma alla lapide ai Caduti di Scarlino, quindi sarà a Palazzone per rendere omaggio al monumento a Gabriello Dani. Alle 9.30 sarà a Scarlino Scalo, poi a Casetta Citerni, per ricordare Erminio Lelli. A Potassa commemorazione insieme al sindaco di Gavorrano, Biondi. A Massa Marittima si parte alle 9 in piazza Garibaldi per la Santa Messa nella cattedrale di S. Cerbone e poi deposizione di corone. A Orbetello il sindaco Casamenti presiederà le commemorazioni in piazza 4 Novembre a Talamone (10.30) e in piazza Plebiscito a Orbetello (11.30).