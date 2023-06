Cedono droga a minore Due divieti di "accesso"

Il questore di Grosseto ha emesso due provvedimenti di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti di due persone, tra cui un minore, che si sono rese protagoniste nel comune di Roccastrada di cessione di sostanze stupefacenti a una minorenne. Con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha disposto per i responsabili, il divieto per un anno di accedere e stazionare nelle vicinanze di una scuola media del comune di Roccastrada. Se non rispetteranno i provvedimenti di divieto, i destinatari di tale provvedimento rischiano una condanna da sei mesi a due anni di reclusione oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20mila euro. Da inizio anno, il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha già emesso sette provvedimenti di Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane).