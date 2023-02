Ceccherini e Vanelli, le nomine

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha nominato il nuovo vicesindaco, Bruno Ceccherini ed il nuovo assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Erika Vanelli. Nell’ambito di un nuovo assetto delle deleghe assessorili, il sindaco ha ritenuto di riservarsi il Settore Agricoltura anche nella prospettiva di dare grande impulso alla costituzione del Distretto Biologico della Maremma, tematica particolarmente a cuore al Comune che infatti negli ultimi mesi ha visto un forte impegno del Sindaco stesso e del Settore Servizi per le imprese e per il territorio, Servizio Forestale e Politiche Agricole. La disposizione definisce tra l’altro le specifiche deleghe confermando al vicesindaco oltre alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Caccia e Pesca e Tradizione Popolari anche la delega al Demanio. Alla neo assessore Vanelli sono attribuite oltre all’Ambiente e Transizione ecologica, gli Affari animali, lo Sviluppo sostenibile della costa con pulizia arenile e salvamento e le Cave. "Rinnovo – ha detto il sindaco – il ringraziamento a Fabrizio Rossi per l’operato e l’impegno dimostrato nel ruolo di vicesindaco e a Simona Petrucci, che ha assunto con serietà e devozione il suo ruolo di assessore all’ambiente".