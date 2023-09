C’è Sarah Jane Morris

Grande attesa per oggi quando l’Orbetello Jazz Festival sale in cattedra e ospita la classe e l’energia di Sarah Jane Morris una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni che, sul palco della Terrazza Guzman si esibisce con due chitarristi di grande talento: Tony Remy (chitarra) e Tim Cansfield (chitarra). Grande nome della musica mondiale Sarah Jane Morris, sempre in bilico tra ossequio alla tradizione e desiderio di esplorare nuovi territori musicali, celebra il concetto di libertà usando il linguaggio che le è più congeniale, quello della musica, accostando ritmi jazz, blues, rock e africani.