C’è l’Orchestra Sinfonica Narbona dirige l’Ensamble

Il nuovo appuntamento della stagione concertistica estiva dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" è in programma oggi alle 21.15, nella sala Friuli a Grosseto. A dirigere l’ensemble sarà Edoardo Narbona, mentre il clarinettista solista sarà Claudio Mansutti. Il programma del concerto prevede l’esecuzione della "Serenata in Mi minore op. 20 per archi" di Edward Elgar, del "Concerto in Do minore op. 31 per clarinetto e archi" di Gerald Finzi e di "An English Suite" di Hubert Parry. I biglietti saranno in vendita nella sede del concerto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, oppure in prevendita al numero 333 5372994 (WhatsApp).

Il direttore d’orchestra Edoardo Narbona si è diplomato con lode al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino in organo e composizione organistica, direzione d’orchestra e composizione. È il fondatore, direttore artistico e direttore d’orchestra della Läänesaarte Kammerorkester (Estonia), de "I musici di San Grato" Chamber Orchestra (Torino) e del "Terre del nord" Torino Festival e dell’orchestra della rassegna torinese. Ha diretto opere liriche, sinfoniche, corali e repertorio contemporaneo, con molte prime assolute, in Italia, Romania, Regno Unito, Albania, Estonia e Finlandia. Ha seguito il suo insegnante e mentore Neeme Järvi, direttore principale della Suisse Romande Orchestra, a Ginevra in due stagioni concertistiche. Trasferito nell’Isola di Saaremaa, in Estonia, ha avviato una nuova realtà musicale, fondando nel gennaio 2017 la Läänesaarte Kammerorkester. Nel novembre 2006 ha fondato il gruppo vocale Ismaè, del quale è anche il direttore e con il quale si dedica al repertorio polifonico del ‘500. Claudio Mansutti si è diplomato in clarinetto con il massimo dei voti al Conservatorio "Tomadini" di Udine sotto la guida del maestro Pecile e in seguito si è perfezionato con i maestri Borali (Rai, Milano) e Leister (Berliner Philarmoniker). Ha vinto cinque concorsi nazionali e internazionali di musica da camera, ha registrato per le emittenti televisive Rai e Orf. È stato fondatore del Diapason Ensemble e dell’Orchestra accademia ars musicae di Klagenfurt, di cui è stato primo clarinetto. Si è esibito in veste di solista con i Berliner symphoniker nella celebre Filarmonica di Berlino nel 2016 e nel 2022, con, l’Orchestra regionale siciliana e l’Orchestra sinfonica di Sanremo. Ha collaborato con il quintetto d’archi dei Berliner e con lo Janacek quartet.