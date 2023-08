C’è l’orchestra sinfonica

L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" è ospite del calendario estivo del Comune di Scarlino: l’appuntamento è oggi alla Rocca Pisana (ingresso libero). Il direttore Giancarlo De Lorenzo e la vocalist Clarissa Vichi condurranno la formazione grossetana in un viaggio tra le note. De Lorenzo si è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Brescia e in Composizione e Direzione d’orchestra. Clarissa Vichi canta soul, funk, blues e gospel in chiave personale, incrociando pop, musical, rock e new jazz. Ha collaborato con musicisti come Popi, Maurizio Fabrizio e Paul Manners.