C’è il via libera dalla Regione per la discarica

Pronuncia positiva da parte della Giunta regionale per la compatibilità ambientale della nuova discarica della Venator Italy nel Comune di Scarlino, nell’area ex bacini fanghi. La pronuncia, che prevede la messa in sicurezza permanente dell’area, avrà validità per sette anni. La pronuncia, che segue gli esiti positivi del procedimento autorizzatorio unico regionale (nell’ambito del quale sono stati acquisiti sia la Valutazione di impatto ambientale favorevole sia la valutazione tecnica condotta da Arpat), è contenuta in una delibera proposta dall’assessora regionale all’ambiente Monia Monni e approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta. "Siamo lieti che questa lunga vicenda arrivi ad un esito positivo, che tutela sia l’ambiente che lo sviluppo del territorio – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani –. Il via libera alla realizzazione della discarica definitiva di Venator nell’ex bacino fanghi Solmine è stato a lungo atteso dal territorio perché crea le condizioni perché la fabbrica di Scarlino possa essere inserita nel piano industriale dell’azienda e portare avanti la propria attività in sicurezza".

"Avevamo promesso ai lavoratori trasparenza e collaborazione per risolvere questa delicata questione nel migliore dei modi – precisa l’assessora Monni – e sono felice di vederla concludere in maniera positiva ora che il procedimento autorizzatorio unico regionale è arrivato alla sua conclusione. Siamo davanti a proposte coerenti con quanto richiesto dalla Regione fin da subito, che non solo evitano che i gessi rossi siano utilizzabili per ripristini ambientali all’infuori dell’area di Montioni, ma prevedono azioni di medio e lungo periodo, utili a favorire lo sviluppo della fabbrica".