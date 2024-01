C’è chi promette e chi invece: "taglia" corto

Ci deve essere un difetto di comunicazione fra la Regione e la Asl Toscana Sud Est. Lo scorso 27 dicembre, ad esempio, il governatore Eugenio Giani durante la visita a Orbetello dichiarò che nessun taglio ci sarebbe stato nell’ospedale lagunare e poi, invece, adesso pare che da domani sarà ridotto il servizio del radiologo che non sarà più presente nelle ore notturne. Casomai dovesse servire, per le diagnosi ci sarà la telemedicina. La notizia è fresca, il Comune in pratica se l’è trovata nella calza della Befana lasciata dalla Asl e l’assessora alla sanità Silvia Magi non l’ha presa per niente bene. Non è stato esattamente il regalo finale che si aspettava per amministratori e cittadini. Si vede che, pur chiamandosi Magi, non deve essere parente dei tre Re.