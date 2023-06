C’è carenza di infermieri L’allarme del NurSind "Ne mancano un centinaio"

L’estate è alle porte e come ogni anno tornano i problemi legati alle sostituzioni per il personale sanitario in ferie: all’appello mancano alcune centinaia di infermieri e i disagi riguardano tutta la Toscana. La denuncia arriva dal NurSind. "La situazione è drammatica – spiega il coordinatore regionale Giampaolo Giannoni –. A eccezione dell’Asl Sud-Est, che sta assumendo 50 infermieri a tempo indeterminato, 100 interinali e 28 Oss, le altre Asl puntano a garantire il servizio con le forze a disposizione o con minimi innesti di personale, ricorrendo alle cosiddette ‘aggiuntive’. E così il personale è insufficiente per coprire le sostituzioni di chi è in ferie. Si tratta di prestazioni lavorative supplementari che il personale sanitario può effettuare soltanto rinunciando al proprio giorno libero, visto che le norme contrattuali sull’orario di lavoro impongono undici ore di riposo tra un turno e l’altro. I pochi concorsi per le assunzioni a tempo determinato, inoltre, vengono banditi proprio in questi giorni ed è facile immaginare che fino a metà luglio non sarà possibile avere il personale in corsia". Seguendo una prassi che va avanti ormai da anni, nelle prossime settimane, ricorda il NurSind "le aziende sanitarie chiuderanno alcuni reparti, concentrando il personale in quelli che rimarranno aperti. Una scelta, che ricadrà anche sui pronto soccorso, a rischio collasso per l’incapacità di liberare posti letto per accogliere nuove persone.Previsioni tutt’altro che rosee, prosegue Giannoni.

"Già adesso – spiega – si registrano situazioni molto critiche, con personale allo stremo, ricorso massiccio alle prestazioni aggiuntive e persino problemi a effettuare i corsi obbligatori previsti dalla legge sulla sicurezza sul lavoro per i dipendenti. Il tutto senza dimenticare le difficoltà che vengono poste per il rilascio del nulla osta alla mobilità, anche in compensazione, nonostante le precise indicazioni regionali in merito".