C’è aria di "Festa di Primavera" Eravamo quattro Rioni in mar... Tutto pronto per il Palio femminile

Tutto pronto per la Festa di Primavera con il Palio delle donne. Domani a Porto Santo Stefano il primo evento che anticipa il Palio Marinaro, che il prossimo 15 agosto celebrerà la sua 80esima edizione.

Torna così il Palio delle donne, con in gara gli equipaggi femminili dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Rione Valle. L’esibizione remiera in rosa, unica nel suo genere nel panorama sportivo italiano, sarà l’evento principale della festa alle 18 in piazza dei Rioni. L’evento, organizzato dall’Ente Palio Marinaro dell’Argentario in collaborazione con i quattro Rioni, è diventato negli anni uno degli appuntamenti tradizionali del Comune di Monte Argentario. Nello Stadio di Turchese si affronteranno gli armi in rosa, ma non sarà solo una festa sportiva: in piazza, dalle 12, torneranno anche stand gastronomici con le specialità di mare e gli stand dei Rioni, per una giornata speciale che vuole esaltare non solo le tradizioni di un territorio ma anche i sapori di questa terra.

Molto attesa anche la sfida al femminile, che nel 2022 è stata vinta dal Rione Pilarella, che si presenta con lo stesso armo della scorsa edizione. Gli equipaggi sono composti da quattro donne di varia età, che si affronteranno in un percorso di quattro vasche da 200 metri circa con due girate al largo e una a terra, mentre al timone ci saranno i rappresentanti maschili dei Rioni.

Per il Rione Croce ai remi ci saranno Flavia Restaldi, Roberta Lucignani, Sara Pennisi e Rosa Russo. Il timoniere sarà Enzo Della Monaca. Per il Rione Fortezza ai remi Silvana Benedetti, Federica Morici, Georgeta Musesan e Marzia Pietroni. Timoniere Alessandro Visconti. Per il Rione Pilarella ai remi Julia Pari, Stella Fronzoni, Marta Bertocchi e Giorgia Schiano. Il timoniere sarà Alessio Bausani, che con la Pilarella ha vinto l’ultimo Palio disputato nell’agosto del 2022. Per il Rione Valle ai remi Barbara Carotti, Serena Carotti, Marzia Carli e Valentina Buzi. Il timoniere è Claudio Schiano.

La gara femminile, nata nella primavera del 2017, giunge così alla sua quinta edizione e sarà il momento principale della Festa di Primavera. Dopo il palio, alle 19 si terranno le premiazioni di una sfida tra ragazze che già si annuncia attesa e che accende il tifo dei Rioni.

Andrea Capitani