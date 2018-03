Campagnatico (Grosseto), 21 marzo 2018 - I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti a Campagnatico, in località La Sabatina, per salvare un cavalklo che era caduto in una piscina. L'animale è stato portato fuori dall'acqua e messo in salvo.

Sempre stamani i vigili del fuoco erano intervenuti per salvare un cavallo caduto in un fosso a Gavorrano.