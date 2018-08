Grosseto, 7 agosto 2018 - Due galli in un pollaio, si sa, non possono convivere: così a risolvere l'imbarazzante situazione ci ha pensato la conduttrice televisiva Caterina Balivo che all'Argentario, in Toscana, possiede un pollaio con dieci galline e due galli.

Per uscire dall'impasse, qualche giorno fa l'ex modella ha lanciato un appello sui suoi profili social per trovare una nuova casa a uno dei due pennuti. I fan della Balivo, che conta quasi 900mila follower su Instagram, hanno risposto numerosissimi e, dopo aver scelto la famiglia piu' indicata, il gallo ha trovato una casa. Ieri infatti Caterina ha consegnato personalmente il gallo alla sua nuova famiglia alla Giannella, sulla costa toscana, dove verra' accudito e potra' vivere all'aria aperta...senza altri concorrenti.