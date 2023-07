Castiglione in lutto Morta la farmacista

Si chiamava Laura Lorenzi aveva solo 54 anni. Un male terribile se l’è portata via. La storica farmacista di Castiglione era alla guida della farmacia di Castiglione da circa un decennio. Era ricoverata all’ospedale di Grosseto dove si è spenta tra l’abbraccio dei suoi cari. Laura Lorenzi era sposata con Sandro Mazzei. Avevano un figlio di 16 anni, Giulio. La dottoressa era un’amante degli animali, in particolare dei cavalli. E’ stata anche presidente della Croce Rossa di Castiglione. Dopo Monica Faenzi fu vicina alla candidatura a sindaco ma alla fine la lista di centrodestra gli preferì Sandra Mainetti. "Questa scomparsa – ha detto la sindaca Elena Nappi – è particolarmente per me davvero devastante. Laura Lorenzi è stata una vera e propria colonna della nostra farmacia comunale. Insieme avevamo tracciato tutti i lavori che faremo come la ristrutturazione dei locali di via Ansedonia. Sento davvero un profondo dolore".