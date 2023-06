Castiglione della Pescaia conquista la quarta posizione nazionale e prima in Toscana nella classifica delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano

Torna alle origini l’assegnazione della guida "Il mare più bello" della classifica delle 5 Vele di Legambiente e Touring club italiano che passa dalla versione comprensorio turistico, dove quello di "Maremma Toscana" aveva come capofila Castiglione della Pescaia, all’assegnazione di questo vessillo alle singole località costiere facenti parte del raggruppamento e per il 2023 il nostro mare occupa il quarto posto a livello nazionale ed il primo della Toscana. "Quando valutatori di prestigio come quelli di Legambiente – dice soddisfatta la prima cittadina Elena Nappi – giudicano Castiglione della Pescaia definendola una realtà che ha saputo mettere attenzione sia alla mobilità sostenibile e ciclabile, che all’accessibilità dei servizi ed ai litorali, riconoscendoci i meriti nell’avere compiuto investimenti nell’offerta turistica sempre più specializzata che va anche "oltre il mare" con la ricerca di quel turismo archeologico, enogastronomico, sacro e sportivo in continua crescita, attestazioni del genere sanciscono in maniera indelebile la bontà del lavoro svolto da questa amministrazione comunale". "Essere da 23 anni ai vertici di questa hit del cigno verde – prosegue Nappi – contribuisce a far crescere il valore del comparto turistico di Castiglione della Pescaia e garantisce occupazione". "Questo risultato così prestigioso – sostiene la prima cittadina – arriva grazie alla valorizzazione delle peculiarità dei nostri luoghi, della bellezza del mare e della costa, ma soprattutto grazie al continuo contributo di idee e di confronto che abbiamo con il mondo dell’ospitalità e dell’accoglienza". "Le Cinque Vele – conclude Nappi – sono da sempre per Castiglione della Pescaia il frutto di un lavoro che vede coinvolti l’ente pubblico, i gestori degli stabilimenti balneari, le strutture ricettive che contribuiscono a questo successo anche per i servizi offerti lungo la costa. Il Comune prosegue con la sua politica mirata a rafforzare l’attrattività dei suoi territori e contemporaneamente è impegnato a catturare nuove risorse attraverso la partecipazione a bandi regionali ed europei".