Castiglione della Pescaia, Confesercenti e Ascom Confcommercio contro la delocalizzazione del commercio

"Rischiamo di penalizzare il piccolo commercio impoverendo, di fatto, l’economia locale. Mentre i lungimiranti puntano sulla rigenerazione urbana, l’insediamento di un centro commerciale fuori dall’abitato è una scelta anacronistica, che non ha più ragione di esistere e che mina le basi delle nostre città e dei nostri borghi. Vale anche per Castiglione della Pescaia". Confesercenti e Ascom Confcommercio intervengono sulla variante al regolamento urbanistico dell’area ex Paoletti via del Padule a Castiglione della Pescaia. Le due associazioni di categoria che rappresentano gli esercenti hanno infatti presentato alcune osservazioni in Comune. Tra le contestazioni che le due associazioni hanno fatto a nome dei propri soci, e più in generale del tessuto commerciale locale, c’è che la necessità di decongestionare il centro storico sia attuata "con la delocalizzazione di funzioni commerciali in area più periferica. Questo obiettivo, se raggiunto, in realtà, penalizzerebbe il piccolo commercio, ecosistema importante dell’economia locale". "Le piccole imprese del commercio al dettaglio sono fondamentali per la località" proseguono i direttori di Confesercenti e Confcommercio Andrea Biondi e Gabriella Orlando. Secondo Confcommercio e Confesercenti, se da un lato la rigenerazione urbana dell’area ex Paoletti è lodevole e da apprezzare a preoccupare i rappresentanti degli esercenti è "che l’insediamento commerciale previsto dal Piano attuativo possa rappresentare l’embrione, la prima pietra, per la realizzazione di un polo attrattivo di servizi di pubblica utilità, compresi pubblici esercizi, negozi di vicinato e medie superfici di vendita alimentari e non alimentari, andando a delocalizzare il commercio".