Castiglione da oggi sarà la location del centenario dell’Mg

Da oggi a domenica 28 Castiglione della Pescaia sarà sede del centenario della prestigiosa casa automobilistica MG che ha scelto la cittadina costiera come quartier generale dell’Italian MG Owners Club Ets Costa degli Etruschi. "Le cento candeline del prestigioso "Ottagono MG" – ha detto il sindaco Elena Nappi – avranno come location Castiglione dove le oltre trenta auto già iscritte saranno presenti e potranno essere ammirate sul lungomare di via Roma". "In passato – ricorda la prima cittadina – abbiamo avuto il centro del paese sede di tappa della "1000 miglia" che ha fatto riversare sulle vie del centro migliaia di persone e siamo stati scelti anche per il raduno di un’altra prestigiosa casa automobilistica, la Lamborghini che sosterà nel parcheggio di piazza Ponte Giorgini a Castiglione della Pescaia il 25 maggio e poi si sposterà a Punta Ala". "L’amministrazione – conclude Nappi – sostiene tutte quelle iniziative culturali e ricreative e delle tradizioni che valorizzano il territorio e la presenza di eventi con mezzi che hanno fatto la storia dell’automobilismo e costituiscono un ulteriore valore aggiunto all’offerta turistica".