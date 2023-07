Castello di Montemassi Taglio del nastro

Dopo i lavori di riqualificazione dell’area interna, il Castello di Montemassi torna ad ospitare, in tutta sicurezza, gli eventi culturali organizzati dal Comune. Giovedì alle 18, alla presenza del sindaco Francesco Limatola, è previsto il taglio del nastro al quale seguirà un piccolo aperitivo e la rappresentazione scenica di "Le strepitose donne di Shakespeare" a cura del Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Giacomo Moscato, con Laura Sbrana Adorni e Giacomo Moscato. Questi lavori di riqualificazione e valorizzazione sono il frutto di un protocollo di intesa con l’Università di Firenze e il Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere con i quali l’amministrazione comunale di Roccastrada ha portato a termine un percorso per renderlo fruibile a cittadini e e turisti. "Il Castello, grazie all’approvazione di uno specifico regolamento comunale – dice Limatola –, è stato individuato anche come luogo dove potranno essere celebrati i matrimoni".