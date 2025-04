Castello d’autore. Arriva. Eugenio Finardi

SCARLINOI 50 anni di musica dell’ ’extraterrestre’ Finardi e il Sextours concertant” dell’Orchestra della Toscana per l’edizione 2025 di Castello d’autore. Il 4 e il 5 agosto prossimi torna la rassegna musicale promossa dal Comune di Scarlino e realizzata da Ad Arte Spettacoli alla Rocca pisana. Biglietti disponibili da giovedì scorso sul circuito TicketOne e sul sito 18tickets.itLa tappa di un tour per ripercorrere cinquant’anni di cantautorato di uno tra i più apprezzati artisti italiani e un concerto d’archi con opere di Mozart e Čaijkovskij: sono questi i due appuntamenti dell’edizione 2025 di ’Castello d’autore’, la rassegna musicale promossa dal Comune di Scarlino e realizzata da Ad Arte Spettacoli alla Rocca pisana. Le date da mettere in calendario sono il 4 e il 5 agosto, quando la fortezza, che domina il borgo medievale maremmano, accoglierà una tappa del “Tutto ’75 – ’25 tour” di Eugenio Finardi (foto), lunedì 4 agosto alle 21.30, e il sestetto d’archi dell’Orchestra della Toscana con “Sextuors concertants”, martedì 5 agosto alla stessa ora. "Castello d’autore’ si conferma una rassegna che si distingue tra i tanti eventi dell’estate maremmana per la qualità della proposta musicale e per il fascino della location, la Rocca di Scarlino", dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo Silvia Travison. "Una cornice unica nel suo genere, intima e quindi ideale per esibizioni come quella dell’Orchestra della Toscana, Ort, con cui abbiamo costruito un legame speciale negli anni, e di un cantautore come Eugenio Finardi. Siamo orgogliosi di proporre anche nel 2025 la rassegna di Ad Arte Spettacoli nel calendario delle nostre iniziative estive".